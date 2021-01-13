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Самосвал Shacman X3000 6x4

Данный автомобиль от кабины до шасси изготовлен по технологии MAN и на данный момент является единственной в Китае многофункциональной высококачественной продукцией с высокой мощностью, низким расходом топлива, улучшенными скоростными характеристиками, облегченным весом, безопасностью, надежностью и комфортабельностью.

Самосвал Shacman X3000 8x4

Данный автомобиль от кабины до шасси изготовлен по технологии MAN и на данный момент является единственной в Китае многофункциональной высококачественной продукцией с высокой мощностью, низким расходом топлива, улучшенными скоростными характеристиками, облегченным весом, безопасностью, надежностью и комфортабельностью.

Самосвал Shacman F3000 6x4

Тяжелые автомобили серии F3000 обладают такими характеристиками, как высокая мощность, экономичный расход топлива, высокая надежность, кроме того, автомобили данной серии экологически безопасны и благодаря ряду преимуществ являются эталоном продукции и эмблемой торговой марки SHACMAN.

Наши преимущества

Прямые поставки импортной техники
Все машины проходят ТО
Всегда лучшая цена
Лизинг от 5%

О производителе

Полезное

Занимающаяся экспортом и импортом организация с ограниченной ответственностью «Тяжелые автомобили Шааньси» была основана в конце апреля 2006 г. при финансовом участии организации «Автомобильная группа Шааньси», являющейся одной из 500 ведущих китайских компаний. ЭИКОО «Тяжелые автомобили Шааньси», представляющая собой дочернюю организацию предприятия «Автомобильная группа Шааньси», одного из лидеров в сфере международных торговых операций, специализируется на экспортно-импортной деятельности, связанной с разными типами товаров и технологических решений.

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Лизинг

В финансовой среде под лизингом понимают долгосрочную аренду дорогостоящего оборудования, в данном случае — специализированной техники. По окончании срока аренды клиент получает право приобрести спецтехнику по остаточной стоимости.
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Доставка

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Обслуживаем и ремонтируем
технику в любой точке России!

14 экипажей выездных бригад

Собственные сервисные станции в Красноярске, Иркутске и Москве
Официальная сертификация от XCMG и Shacman

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