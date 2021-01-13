Занимающаяся экспортом и импортом организация с ограниченной ответственностью «Тяжелые автомобили Шааньси» была основана в конце апреля 2006 г. при финансовом участии организации «Автомобильная группа Шааньси», являющейся одной из 500 ведущих китайских компаний. ЭИКОО «Тяжелые автомобили Шааньси», представляющая собой дочернюю организацию предприятия «Автомобильная группа Шааньси», одного из лидеров в сфере международных торговых операций, специализируется на экспортно-импортной деятельности, связанной с разными типами товаров и технологических решений.